Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Çanakkale'nin yalnızca bir savaş değil; inancın, birlik ve beraberliğin zaferi olduğunu söyledi.

"O gün cephede omuz omuza çarpışan yiğitlerimiz, bizlere bir millet olmanın, vatan toprağına sahip çıkmanın ne anlama geldiğini gösterdi" diyen Ataoğlu, anaların gözyaşları, babaların duaları ve gençlerin cesaretiyle yazılan bu destanın, bugün hâlâ kalplerde yankılandığını söyledi.

Ataoğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Bugün, Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünde, bu destanı yazan kahramanlarımızı büyük bir minnet, gurur ve duygusallıkla anıyoruz. Çanakkale’de vatan uğruna can veren Mehmetçiklerimiz, iman gücü, fedakârlık ve cesaretleriyle tarihe ‘Çanakkale geçilmez’ sözünü kazımış, bağımsızlık mücadelesinin en büyük ilham kaynaklarından biri olmuşlardır. Onların gösterdiği eşsiz direniş, yalnızca Türk milletinin değil, tüm mazlum halkların özgürlük mücadelesine ışık tutmuştur.

Çanakkale, yalnızca bir savaş değil; inancın, birlik ve beraberliğin zaferidir. O gün cephede omuz omuza çarpışan yiğitlerimiz, bizlere bir millet olmanın, vatan toprağına sahip çıkmanın ne anlama geldiğini gösterdi. Anaların gözyaşları, babaların duaları ve gençlerin cesaretiyle yazılan bu destan, bugün hâlâ kalplerimizde yankılanmaktadır. Bize düşen en büyük sorumluluk onların emanetine sahip çıkmak, bu vatanı her koşulda korumak ve gelecek nesillere aynı ruh ve inançla aktarmaktır.

Bu kutlu zaferde başarı sağlayan başta başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Çanakkale’yi geçilmez kılan aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.”