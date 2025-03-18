18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümü dolayısıyla İskele’de Larnaka Şehitler Anıtı önünde anma töreni düzenlendi.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, törene; İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına Hava Savunma Binbaşı Emre Sümer, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına Piyade Yarbay Fırat Kayıkçı, İskele Polis Müdürü Gökay Karagil, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı İskele Şubesi yetkilileri, siyasi parti temsilcileri, okullar ile kurum, kuruluş ve dernek temsilcileri katıldı.

Tören, anıta çelenklerin konulmasıyla başladı, ardından saygı duruşu ve saygı atışı gerçekleştirildi. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden anma programında, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Teğmen Tugay Avcı yaptı.

-Avcı

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Teğmen Tugay Avcı, 18 Mart 1915 tarihinin Çanakkale Boğazı’nın denizden geçilemeyeceğini şanlı Türk ordusunun tüm dünyaya gösterildiğini söyledi. Avcı, konuşmasının sonunda ise Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı uğruna, canlarını feda eden tüm şehitleri rahmet ve şükranla andı.

-Şiirler okundu, şehitler için dua edildi

Törende, İskele Ticaret Lisesi öğrencisi Havin Ceylan “Çanakkale Geçilmez”, Bekirpaşa Lisesi öğrencisi Orçun Efe Tıraş ise “Çanakkale” isimli şiirleri okudu. Anma töreni, Din İşleri İskele Bölge Temsilcisi Mehmet Demir’in şehitler için okuduğu dua ardından sona erdi.