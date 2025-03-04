Ataoğlu: “Alternatif turizm modelleriyle Kuzey Kıbrıs’ı ön plana çıkarıyoruz”

Kuzey Kıbrıs, dünyanın en büyük turizm fuarı Berlin Uluslararası Turizm Borsası'nda (ITB Berlin) bu yıl da temsil ediliyor.

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı yurt dışı tanıtma ve pazarlama faaliyetleri kapsamında, bugün başlayan ITB Berlin Turizm Fuarı'na katılıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Almanya’nın başkenti Berlin'de bugün başlayan ve 6 Mart'a kadar sürecek fuara, Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da katılıyor.

Dünya genelinden turizm profesyonellerini bir araya getiren fuara bu yıl 186 ülke katılarak rekor bir katılıma imza attı.

Perşembe gününe kadar sürecek fuarda, yapay zekadan sürdürülebilir turizme kadar geniş bir yelpazede konular ele alınacak. Özellikle bu yıl ilk kez tanıtılacak “AI Track”, turizm sektöründe yapay zekanın pratik uygulamalarına odaklanacak.

KKTC, her yıl olduğu gibi bu yıl da ITB Berlin’de turizm paydaşları ile birlikte yer alıyor. KKTC turizm sektörü, 2024 yılında önemli bir gelişim kaydederken, bu yükselişin 2025 yılında da devam etmesi için tüm turizm sektörü özveriyle çalışıyor.

-Ataoğlu

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Fuarın ilk günü yaptığı konuşmada, ITB Berlin Turizm Fuarı'nın önemine değinerek, Kuzey Kıbrıs turizmi hakkında bilgiler verdi.

Kuzey Kıbrıs’ın kültürel ve gastronomi alanındaki yönlerini ön plana çıkarttıklarını söyleyen Ataoğlu, alternatif turizm modelleri ile farklı farklı ülkelerden gelen turistlere hitap eden bir ülke konumunda olduklarını söyledi.

2025 yılında charter seferler ile farklı ülkelerden getirilecek uçaklara teşvik verme hedefleri olduğunu dile getiren Ataoğlu, ülke turizmine katkı sağlayacak bir çok çalışma yaptıklarını ve turist sayısını her geçen yıl artıklarını anlattı.

-Başbakan Üstel de gidiyor

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile yarın bir araya geleceklerini de söyleyen Ataoğlu, Başbakan Ünal Üstel’in de yarın fuarı ziyaret edeceğini ve sektörle bir araya geleceğini ifade etti.

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan iş birlikleri sayesinde Almanya’da da tanıtım faaliyetleri, reklam ve pazarlama çalışmalarının sürdüğünü bildiren Ataoğlu, bu desteğin KKTC turizmi için çok anlamlı olduğunu da söyledi.

-ITB Berlin

ITB Berlin, 1966’dan bu yana küresel turizm sektörünün en büyük etkinliği olmayı sürdürüyor. 2025’te de dünyanın dört bir yanından turizm uzmanlarını, akademisyenleri ve sektör liderlerini bir araya getiren fuarın bu yılki konuk ülkesi Arnavutluk.

Bu yılki ana tema, sektörün gelişen gezgin tercihleri (abonelik tabanlı seyahat hizmetlerindeki artış gibi), dijitalleşme ve daha bilinçli ve sürdürülebilir turizm ihtiyacı ile her zamankinden daha fazla iç içe geçmesi nedeniyle "geçişin gücü burada yaşıyor" olarak belirlendi. Aşırı turizm son yıllarda, özellikle de Avrupa'nın gözde merkezlerinde önemli bir sorun haline geldi.

Fuara bu yıl Türkiye'den 137 firma katılıyor.

Fuarda 17 farklı alanda düzenlenecek 200’den fazla oturumlarla küresel turizmin başlıca sıkıntıları, güncel sosyal ve ekonomik gelişmeler, dijital dönüşümün sonuçları ve yapay zekanın etkisi, iklim değişikliği ve sürdürülebilir stratejiler gibi zorluklar tartışılacak.

Fuarı, geçen yıl 170 ülkeden yaklaşık 100 bin kişi ziyaret etmişti. Bu yıl ziyaretçi sayısının daha da artması bekleniyor.