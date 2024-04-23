Kamusen Başkanı Metin Atan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Atan mesajında, Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı günü bayram olarak çocuklara armağan etmesi, çocuklara verdiği değerin ve duyduğu güvenin en büyük göstergesidir ifadelerine yer vererek, “Kamusen olarak başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere TBMM’nin kuruluşunda emeği geçen dava arkadaşlarını rahmetle anıyor, tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyoruz” dedi.