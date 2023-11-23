Kamusen Başkanı Metin Atan, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı. Öğretmenlerin özverili ve saygıdeğer bir meslek icra ettiklerini vurgulayan Atan yayımladığı mesajda, okulların fiziki şartlarının daha da iyileştirilmesi temennisini dile getirdi.