“Fedakarlığınız karşısında saygıyla eğiliyorum” “Fedakarlığınız karşısında saygıyla eğiliyorum”

Kamusen Başkanı Metin Atan, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı. Öğretmenlerin özverili ve saygıdeğer bir meslek icra ettiklerini vurgulayan Atan yayımladığı mesajda, okulların fiziki şartlarının daha da iyileştirilmesi temennisini dile getirdi.