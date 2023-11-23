Kamusen Başkanı Metin Atan, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı. Öğretmenlerin özverili ve saygıdeğer bir meslek icra ettiklerini vurgulayan Atan yayımladığı mesajda, okulların fiziki şartlarının daha da iyileştirilmesi temennisini dile getirdi.
Atan 24 Kasım Öğretmenler Gününü Kutladı
Kamusen Başkanı Metin Atan, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı. Öğretmenlerin özverili ve saygıdeğer bir meslek icra ettiklerini vurgulayan Atan yayımladığı mesajda, okulların fiziki şartlarının daha da iyileştirilmesi temennisini dile getirdi.
Kamusen Başkanı Metin Atan, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı. Öğretmenlerin özverili ve saygıdeğer bir meslek icra ettiklerini vurgulayan Atan yayımladığı mesajda, okulların fiziki şartlarının daha da iyileştirilmesi temennisini dile getirdi.
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