(Kamalı Haber)-Girne’de meydana gelen ‘İzinsiz ikamet’, Şiddet tehdidi’, ‘Elektronik haberleşme yasasına aykırı hareket’ suçlarından tutuklanan ve Türkiyede casperler çetesinin uyesi olduğu iddia edilen Sezai Kuvetli zanlı mahkekemeye çıkarıldı. Polis memuru Birkan Kertik zanlının 12 Temmuz tarihinde tutuklandığını anlattı.
Polis memuru Kertik, zanlı Enver Sezai Kuvvetli’nin kullanımındaki cep telefonu Whatsapp uygulaması üzerinden Türkiye’de Casperler çetesi hakkında ileri geri konuştuğu gerekçesi ile bir şahsa, “Senin kafanı koparacağız, sana gereken yapılacak ileri geri konuşmanın bedelini ödeyeceksin” içerikli tehdit mesajları gönderdiğini kaydetti.
Soruşturmayı yürüten Kertik, zanlının 3 Haziran tarihinden bu yana ülkede kaçak kaldığını muhaceret kontrolünün yapılacağını belirterek 3 gün tutukluluk talebinde bulundu. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.