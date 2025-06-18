(Kamalı Haber) - Askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan tutuklanan 55 yaşındaki Suriyeli Muhamad Alfarrouh mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Hasan Kabadayılar mahkemeye olguları aktardı. Polis, 2004-2005 tarihleri arasında İngiltere'de sakin zanlının tespit edilemeyen bir noktadan 1.Derece Askeri Yasak Bölgeyi İhlal ederek Yetkili makamdan İzinsiz KKTC'den GKRY'ye gizlice çıkış yaptığını söyledi. Polis, zanlının 13 Haziran 2025 tarihinde Lokmacı Kara Sınır Kapısında GKRY'den KKTC'ye giriş yaptığı esnada tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının 13 Haziran 2025 tarihinde Lefkoşa'da Askeri Mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis, bu süre zarfında zanlının adada ne maksatla kaldığının ve ülkede nasıl ve ne şekilde çıkış yaptığının akabinde başka herhangi bir suça karışıp karışmadığı hususunda bir araştırma yapıldığını ifade etti. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, ülkede yasal statüsü bulunmadığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının ileride davalarında hazır bulunabilmesi için 20 günü geçmeyen bir süre ile merkezi ceza evinde tutuklu kalmasına emir verdi.