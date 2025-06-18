(Kamalı Haber) - Gönyeli’de meydana gelen bularak sirkat suçundan tutuklanan Mehmet Bozalanlar mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Emre Özdiken olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, zanlının 16 Haziran 2025 tarihinde saat 20.30 raddelerinde Gönyeli’de N.R.’nin düşürdüğü cüzdan içerisinden 50 Euro ve 4330 TL nakit parayı bularak sirkat ettiğini belirtti. Polis, aynı gün Gönyeli Karakoluna gelen N.R.’nin cüzdanını en son Kiler 2 markette kullandığını belirttiğini, Gönyeli Polis Karakolu’nda görevli bir polis ekibi olay yerinde yaptığı kamera incelemelerinde ve çevre şahadetlerinde cüzdanı Kiler 2 marketin önünde bularak sirkat eden kişinin araç plakasının tespit edilmesi üzerine yapılan kontroller neticesinde zanlının tespit edildiğini söyledi. Polis, 17 Haziran 2025 tarihinde zanlının Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği Gönyeli’de tespit edilip tutuklandığını söyledi. Polis memuru, zanlının kalmakta olduğu ikametgahına Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen arama emri ışığında bir arama gerçekleştirildiğini, ancak 50 Euro ve 4330 TL paranın bulunamadığını açıkladı. Polis, zanlıya dava tebliği yapıldığını ancak kabul etmediğini söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını zanlının KKTC vatandaşı olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 50 bin TL şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi.