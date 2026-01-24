Girne bölgesinde aşırı yağışlar bazı olumsuzluklara neden oldu. Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, yaşanan sorunları aktararak, ekiplerin duruma müdahale ettiğini belirtti.

BRT Muhabirinin aldığı bilgiye göre, Çatalköy-Esentepe Belediyesi ve Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi hudutlarında bir sıkıntı yaşanmazken, Karaoğlanoğlu-GAÜ Yolunda bazı evlerin bahçelerini su bastı. Evlerde su baskını yaşanmadı ancak yollarda ciddi şekilde su birikintileri oluştu. Kentte, Şahin Nedim Sokak’ta bir çam ağacının devrilmesi sonucu yol kapandı, ekipler duruma müdahale etti.

Şehit Dursun Özsaraç Sokak’ta bir inşaat kazısının olduğu bölgede, kaldırımdaki elektrik direği inşaat alanı içerisine devrildi. Girne Belediyesi ekipleri yolu trafiğe kapatırken, Elektrik Kurumu ekipleri bölgede çalışma yaptı.

-Şenkul

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul da, kentin durumuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Karaoğlanoğlu bölgesindeki kronik sorunumuz olan, GAÜ bölgesinde dağdan gelip geçmişte akarlara dağılan yağmur suyu, yıllar önce bu bölgedeki akarların yok edilmesi ve yerine evler, siteler inşa edilmesi sebebiyle oradaki sitelerde, Zeytinlik’in batısında, GAÜ Yolu kavşağında ve Sanayi Bölgesinde yine soruna sebep oldu” ifadelerini kullandı. Şenkul, konuyla ilgili çalışmaları olduğunu ancak oldukça büyük bir yatırım gerektiğini kaydetti.

Girne merkezde bir inşaatın temel kazısında su birikmesi sonucu hem kaldırım hem de elektrik direklerinin zarar gördüğünü belirten Şenkul, “Yolda gerekli önlemler alınmıştır ancak inşaatta perde yapılıp, dolgu yapılana kadar yolu güvenlik sebebiyle tek şerit olarak trafiğe açacağız” dedi.

İtfaiye karşısındaki yüzyıllık çamın devrildiğini de aktaran Şenkul, belediye ve Orman Dairesi ekiplerinin gerekli müdahaleyi yapıp sokağı trafiğe açtığını bildirdi.

Şenkul, Girne Merkez, Çarşı, Molto market önü, Ecevit Caddesi, Yeni Belediye önü, Edremit Çemberi gibi geçmişte sorun yaşanan noktalarda ise altyapı yatırımlarının faydasını gördüklerini kaydetti.