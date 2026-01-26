UBP, Hayat Pahalılığı'nın maaşlara yansıtılması ve maaşlar arasında oluşan farkla ilgili alınabilecek önlemler konusunda Ad-Hoc komitesi oluşturulmasını önerisinde bulundu

Cumhuriyet Meclisi’nde hayat pahalılığı oranlarının ücretlere nasıl yansıtılacağına ilişkin tartışmalar yeni bir aşamaya taşınırken, kurulması önerilen Ad-Hoc Komitesi’nin, artışların kademeli mi yoksa tüm çalışanlara eşit oranda mı uygulanacağına karar verecek olması merak konusu oldu.

Hükümet ile ana muhalefetin farklı yaklaşımlarının masaya yatırılacağı komitede, hayat pahalılığı artışlarının kapsamı ve yöntemi ilk kez kurumsal bir zeminde ele alınacak.

MECLİS'TE KONUNUN ELE ALINMASI AMACIYLA AD-HOC KOMİTESİ KURULMASI İÇİN RESMİ ÖNERİ SUNULDU

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ahmet Savaşan, Cumhuriyet Meclisi kürsüsüne çıkarak, hayat pahalılığı oranlarının ücretlere yansıtılmasının ele alınması amacıyla Ad-Hoc Komitesi kurulmasına yönelik resmi öneriyi Genel Kurul’a sundu.

Savaşan, önerilen komitenin; hayat pahalılığı oranının ücretlere nasıl ve hangi kapsamda yansıtılacağı konusunu ele alacağını, özellikle tüm çalışanları kapsayacak adil bir düzenleme yapılmasının hedeflendiğini ifade etti.

BAŞBAKAN ÜSTEL BU KEZ "HERKESE AYNI HAYAT PAHALILIĞI ORANI VERELİM" ÇAĞRISINDA BULUNDU; İNCİRLİ YENİDEN ÖNERİYİ DESTELEDİ

Başbakan Ünal Üstel, Meclis’te yaptığı son konuşmada, açıklanan hayat pahalılığı oranının yalnızca asgari ücretlilere değil, tüm çalışanlara eşit şekilde yansıtılması gerektiğini vurguladı. Üstel, hiçbir çalışanı hayat pahalılığı karşısında ezdirmediklerini ve adaleti sağlamak adına bugüne kadar görülmeyen düzenlemeler yaptıklarını söyledi.

Başbakan Üstel , “Bunu yapamazsak, herkese eşit oranda pay verelim. Ya da isterseniz, cumhurbaşkanı, başbakan, bakan ve milletvekiline yüzde 4 kesinti yapalım. İlk imzayı da ben atayım” dedi.

Başbakan Ünal Üstel'in önerisine, muhalefetin de destek vereceğini dile getirmesi üzerine, UBP Genel Sekreteri Ahmet Savaşan söz alarak, Cumhuriyet Meclisi’nde Hayat Pahalılığı'nın maaşlara yansıtılması ve maaşlar arasında oluşan farkla ilgili alınabilecek önlemler konusunda Ad-Hoc komitesi oluşturulmasını önerisini genel kurula sundu.

BAŞBAKAN ÜSTEL, 12 OCAK'TA İSE "AZ ALANA ÇOK, ÇOK ALANA AZ HAYAT PAHALILIĞI VERELİM" ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU; İNCİRLİ ÖNERİYİ DESTEKLEMİŞTİ

12 Ocak’ta gerçekleştirilen Meclis oturumunda da hayat pahalılığı ve asgari ücret artışları gündeme gelmiş, Başbakan Üstel bu kez gelir düzeyine göre kademeli artış önerisini dile getirerek, “Az alana çok, çok alana az hayat pahalılığı verelim” çağrısında bulunmuştu.

CTP Genel Başkanı İncirli ise, asgari ücrete hayat pahalılığı oranının altında artış yapılmasının yasaya aykırı olduğunu savunmuş; ancak doğru ve adil bir düzenleme yapılması halinde ortak çalışma ve komite kurulmasına destek vereceklerini belirtmişti.