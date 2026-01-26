Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, Türkiye ile KKTC arasında imzalanan ve ülkede coğrafi bilgi sistemi kurulmasını öngören protokol görüşüldü.

Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile KKTC Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulusal Coğrafi Veri Altyapısının (KKTC-UCVA) Kurulmasına İlişkin Protokol (Onay) Yasa Tasarısı 27 kabul, 9 ret oyuyla kabul edildi.

Ürün Solyalı

Genel Kurulda yasa tasarısına ilişkin görüşme Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi’nin tasarıyla ilgili raporunun okunmasıyla başladı. Raporun sunulmasının ardından ilk sözü CTP Milletvekili CTP Milletvekili Ürün Solyalı aldı.

Bakanların imzaladığı, uygulamaya başlanan protokollerin Meclis’e geç geldiğine işaret ederek, sıkışılan yerde topun Meclis’e atıldığını savunan Solyalı, “Bu meclis kimsenin tasdik memuru değil. Yapılan yanlış işlerde sorumlu Meclis değil” dedi.

Solyalı, “veri güvenliği” ile “egemenlik” iddiasının bütün bu protokollerde ciddi bir tartışma alanı yarattığını söyledi.

Ülkede “veri özürlü” bir yönetim anlayışı olduğunu savunan Solyalı, “Doğru veriyi, kaynağı, alt yapıyı oluşturmak önemli ama bunu bizim, kurumlarımızın kurgulayacağı bir sistem üzerinden, bizim çizeceğimiz sınırlar çerçevesinde yapılması önemli” dedi.

Solyalı, hükümete “iyi olabilecek bir işi, yüzünüze gözünüze bulaştırdınız" eleştirisinde bulunarak, protokole oylarının ret olacağını ifade etti.

SALAHİ ŞAHİNER

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, de protokol üzerine söz aldı. Coğrafi verilerin bir yerde toplanmasını öngören protokol imzalanmadan önce atılması gereken adımların atılmadığını savunan Şahiner, ülkede Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Coğrafi Bilgi Sistemleri Dairesi gibi bir yapılanmaya ihtiyaç olduğunu ve protokolden önce bununla ilgili 2 yasa tasarısının Meclis’ten geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Devlet yönetimine katkısı olacak bu çalışmanın içinden çıkılamaz bir hale geleceğini savunan Şahiner, devletin özel verilerinin sisteme devletin kurumları tarafından girilmesi gerektiğini belirtti.

Salahi Şahiner, “Tapu, tarım, meteoroloji, elektrik, su ve telefonla ilgili tüm verileri bir devletle değil, ilgili devletin bir bakanlığının parasını ödeyerek iş yaptıracağı bir firmaya veriyorsunuz….” dedi.

Asım Akansoy

CTP Milletvekili Asım Akansoy, hükümetin protokolleri Meclis’e dayattığını, bunun da egemenlik, siyasi irade ve Meclis’in göz ardı edilmesi sorunu olduğunu savundu.

Akansoy, “Eğer, Kıbrıs Türk halkının demokratik düzeninden, siyasi iradesinden bahsedeceksek her şeyden önce kardeş ülke Türkiye Cumhuriyeti ile yapılacak protokollerde de bu iradenin tecelli etmesini sağlayacak yöntemler izlememiz esastır” dedi.

AYŞEGÜK BAYBARS

Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, ülkedeki kamu hizmeti, planlama ve yönetim aracı olan tüm bilgilerin başka ülkenin uygun göreceği bir proje yüklenicisine verileceğine dikkati çekti.

Protokollerin Türkiye’den hazır geldiğini ve hükümetin buna alıştığını savunan Baybars, “Eğer bu protokolü siz hazırlamış olsaydınız bir ülkenin veri tabanını, kamu hizmetinde kullanılacak tüm verilerini özel şirkete devredilmesine, tüm hakların onlar üzerinde kalmasına onay vermezdiniz…” dedi.

Baybars, bir ülkenin röntgenini çekecek, sağlık ulaşım, eğitim, nüfus, harita hizmetleri, afet risk yönetimi, tarımsal kaynaklarla gibi tüm veri altyapısının Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ait olacağını belirtti.

Ayşegül Baybars, devlet eliyle yürütülen işlemlerin, devlete ait olması gereken bilgilerin, devletin güvenliği altında olması gereken bilgilerin yazılımının başka kuruma devredileceğini de savundu.

FİKRİ ATAOĞLU

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu de söz alarak, eleştirileri yanıtladı. Türkiye ile iş birliği içinde imzalanan protokol uyarınca bir komite kurulacağını, bilgilerin, belgelerin bir yerde toplanacağını belirten Ataoğlu, komitede gerekli kurum ve kuruluşlardan görevlendirilecek kişilerin yer alacağını söyledi.

Ataoğlu, “2000 yılında böyle bir çalışma başlatılmıştı. Bu çalışma Bakanlar Kurulu’ndan da onaylandı ama hayat bulmadı. Keşke bu 25 sene önce yapılsaydı da bugün bunları konuşmasaydık” dedi. Ataoğlu, komitede görev alan herkese teşekkürlerini de iletti.

Konuşmaların ardından Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile KKTC Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulusal Coğrafi Veri Altyapısının (KKTC-UCVA) Kurulmasına İlişkin Protokol (Onay) Yasa Tasarısı açık oylandı.

Onay yasa tasarısına 27 kabul, 9 ret oy verildi. Tasarı oy çokluğuyla kabul edildi.