Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), 2022-2023 Akademik Yılı mezunlarına, dün akşam Üniversitenin Konferans Salonunda düzenlediği törenle diplomalarını verdi.

Törende Üniversitenin Kurucusu Erbil Arkın da Sanat Yüksek Lisans programı mezunu olarak diplomasını aldı.

Plastik Sanatlar, Fotoğraf, Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Yeni Medya ve İletişim, Görsel İletişim Tasarımı Bölümleri ve Sanat Yüksek Lisans öğrencilerinin mezun olduğu törene ARUCAD Kurucusu Erbil Arkın, Mütevelli Heyeti Başkanı Yrd. Doç. Dr. Sinan Arkın, Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Mütevelli Heyet Üyeleri, Öğretim Üyeleri, mezunlar ve veliler katıldı. Tören, Üniversitenin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.

-Mharadze

Törenin ilk konuşmasını yapan Plastik Sanatlar Bölümü mezunu Kundai Mharadze, bu törenin bugüne kadarki öğrenme deneyimlerinin bir takdiri olduğunu belirtti ve “ARUCAD size konfor alanınızdan çıkmayı ve yaratıcı bir şekilde kutunun dışında düşünmeyi öğretir” ifadelerini kullandı.

-Vehbi

Rektör Prof. Dr. Asım Vehbi de mezuniyet törenlerinin akademik hayatta bir dönemi tamamlamanın ve yeni başlangıçların kutlandığı anlamlı bir etkinlik olduğunu, böylelikle bir başarı öyküsünün son noktasına gelindiğini vurguladı. Vehbi mezunlara seslenerek, “Hayallerinizi gerçekleştirmek için önünüzde sonsuz bir potansiyel var. Her biriniz, farklı yeteneklere, ilgi alanlarına ve hedeflere sahipsiniz. İçinizdeki potansiyeli keşfetmek, tutkularınızı takip etmek ve azimle çalışmak, sizi istediğiniz hedeflere ulaştıracaktır. Başarı, içtenlikle çalışmak, sürekli öğrenmek ve kendi değerlerinizden ödün vermeden ilerlemekle gelir” dedi.

-Sinan Arkın

Mütevelli Heyeti Başkanı Yrd. Doç. Dr. Sinan Arkın, Üniversitenin kuruluş sürecinde ortaya koyduğu vizyona inandıkları ve varoluşunun bu kadar erken bir aşamasında hayatlarının uzun yıllarını burada geçirmeye karar verdikleri için tüm mezunlara teşekkür ederek konuşmasına başladı.

Arkın, “Ortamınız ne olursa olsun, film, dans, resim, fotoğraf, heykel, bina, müzik, … mesleğinize sahip çıkın, çünkü önümüzdeki yıllarda en çok ihtiyaç duyulacak noktaların başında gelecek” dedi.

Bu mezuniyet töreninin Üniversitenin Kurucusu Erbil Arkın’ın da yüksek lisans mezunu olarak diploma alacağı için ayrıca özel olduğunu vurgulayan Sinan Arkın, “Birazdan babama yüksek lisans diplomasını vereceğim ve bu benim için çok değerli bir an olacak. Dünyada kaç kişi babasına üniversite diploması verme fırsatı buluyor? Çok az kişi olduğuna eminim ve bu yüzden kendimi ayrıcalıklı hissediyorum” ifadelerini kullandı.

Başarısı için babası Erbil Arkın’ı tebrik eden Sinan Arkın, “Hepimiz için tüm bunları mümkün kıldığınız için teşekkür ederiz. Seni seviyorum ve seninle gurur duyuyorum” dedi.

-Erbil Arkın

ARUCAD Kurucusu ve Sanat Yüksek Lisans programı mezunu Erbil Arkın konuşmasına, ARUCAD çalışanlarına ve özellikle yüksek lisansını yaparken mezun olmasında emeği geçen akademisyenlere teşekkür ederek başladı… Erbil Arkın neden yüksek lisans yaptığını şöyle açıkladı: “Öncelikle Kurucusu olduğum Üniversitenin en alt kademesinden başlayarak nasıl çalıştığını görmek istedim. Çok güzel bir deneyimdi.” ifadelerini kullandı.

Üniversitedeki herkesle duyduğu gururu dile getiren Erbil Arkın öğrencilere, “Daima hayallerinizi takip edin, asla vazgeçmeyin, kendinizi geliştirin, şaşırtın ve herkese saygı gösterin. Burada olduğum için çok mutluyum” mesajını ileterek sözlerini sonlandırdı.

Tören sonunda, ARUCAD 2022-2023 Akademik Yılı Lisans ve Yüksek Lisans Mezunları diplomalarını alarak geleneksel kep atma seremonisini Üniversitenin bahçesinde gerçekleştirdi. Mezunlar, Colony Otel’de düzenlenen gala gecesiyle mezuniyetlerini tüm ARUCAD Ailesi ile birlikte kutladı.