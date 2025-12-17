Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) İngilizce Hazırlık Okulu tarafından düzenlenen “Her Ses Değerlidir: Kapsayıcı İngilizce Eğitiminde Yaratıcılık, Şefkat ve Güven” başlıklı konferans, akademisyenleri, eğitimcileri ve öğrencileri ARUCAD Kampüsü’nde bir araya getirdi. Farklı öğrenme ihtiyaçlarına sahip bireyler için kapsayıcı, destekleyici ve dönüştürücü eğitim ortamlarının ele alındığı konferans, İngilizce dil eğitiminde eşitlikçi yaklaşımlara odaklandı.

ARUCAD Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Toker açılış konuşmasında, ARUCAD İngilizce Hazırlık Okulu tarafından düzenlenen konferansa ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu buluşmanın kapsayıcı eğitim anlayışının güçlendirilmesi açısından önemli bir zemin sunduğunu ifade etti. Günümüz sınıflarının farklı geçmişlere, öğrenme biçimlerine ve ihtiyaçlara sahip öğrencilerden oluştuğunu vurgulayan Toker, her öğrencinin görülmeye, duyulmaya ve değer görmeye hakkı olduğunu belirterek, “Eğitim ortamlarının yalnızca bilgi aktarılan alanlar değil; öğrencilerin kendilerini güvende hissedebildikleri, ifade edebildikleri ve özgüven geliştirebildikleri mekanlar olması büyük önem taşıyor. Bu konferans, öğretmenlerin kapsayıcı, yaratıcı ve şefkat temelli yaklaşımlar üzerine birlikte düşünmeleri için değerli bir fırsat sunuyor” dedi.

Konferansın ev sahibi olan ARUCAD İngilizce Hazırlık Okulu Direktörü İnanç Uçaröz ise konuşmasında, konferansın çıkış noktasının sınıflarda sıkça karşılaşılan gerçek bir eğitim deneyimine dayandığını belirterek, “Bir öğrencinin bildiği hâlde konuşamaması bizi şu soruyla yüzleştirdi: Söyleyecek sözü olan ama kendini ifade edecek güveni henüz bulamayan birine dili nasıl öğretiriz? Bu soru bize, eğitimin yalnızca doğruluk ya da başarı üzerinden değil, öğrencilerin kendilerini güvende hissettikleri, risk alabilecekleri ve seslerini duyurabilecekleri alanlar yaratmakla mümkün olduğunu gösterdi. Her notun, her seviyenin, her sonucun ardında bir hikâye ve bir ihtiyaç var. ‘Her Ses Önemlidir’ yaklaşımıyla bu konferansı tasarlarken amacımız, öğretmenler olarak neden bu mesleği seçtiğimizi yeniden hatırlamak ve öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlayan bir eğitim anlayışını güçlendirmekti. Bugün burada paylaşılan fikirlerin, daha kapsayıcı, yaratıcı ve şefkatli öğretim pratiklerine ilham vereceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Konferansın ana konuşmasını, dil eğitimi alanında uluslararası düzeyde tanınan EAQUALS Direktörü Lou McLaughlin gerçekleştirdi. McLaughlin, kapsayıcı dil eğitiminin kalite standartlarıyla ilişkisini ele alarak, farklı öğrenen profillerine sahip sınıflarda güven temelli pedagojik yaklaşımların önemini değerlendirdi. Program kapsamında ayrıca Steve O’Farrell, ARUCAD İngilizce Hazırlık Okulundan Eğitmenler ve çeşitli konuşmacılar tarafından gerçekleştirilen sunum ve atölye çalışmalarıyla,

kapsayıcı sınıf uygulamaları, öğrenen çeşitliliği, arabuluculuk becerileri ve farklı öğrenme ihtiyaçlarına yönelik öğretim yaklaşımları ele alındı.

Açılış konuşmalarının ardından ARUCAD Sanat Galerisi’nde düzenlenen kokteyl ile katılımcılar bir araya gelirken, gün boyunca sunum ve atölye çalışmaları hem teorik hem uygulamalı içeriklerle devam etti. Konferans, eğitimciler arasında deneyim paylaşımını teşvik eden, kapsayıcı eğitimi merkeze alan güçlü bir akademik ve mesleki buluşma ortamı sundu.

ARUCAD İngilizce Hazırlık Okulu tarafından düzenlenen bu konferans, dil eğitiminde kapsayıcılığı güçlendirmeyi ve her öğrencinin sesinin duyulduğu öğrenme alanları oluşturmayı hedefleyen yaklaşımıyla dikkat çekti.