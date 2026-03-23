Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) İletişim Fakültesi bünyesindeki Görsel İletişim Tasarımı ile Yeni Medya ve İletişim lisans programları, İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu (İLEDAK) tarafından 5 yıl süreyle akredite edildi.

ARUCAD'dan verilen bilgiye göre, İLEDAK tarafından yürütülen değerlendirme süreci sonucunda alınan karar, İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD) Yönetim Kurulu tarafından da onaylandı. Böylece söz konusu programlar 9 Mart 2026 – 9 Mart 2031 tarihleri arasında geçerli olmak üzere İLAD Akreditasyon Sertifikası almaya hak kazandı.

ARUCAD'ın böylelikle Kuzey Kıbrıs’ta İLEDAK tarafından akredite edilen iki üniversiteden biri olduğu, daha önce İngilizce Hazırlık Okulu’nun EAQUALS akreditasyonu ile uluslararası kalite standartlarını belgeleyen üniversitenin, lisans programları düzeyinde de ilk akreditasyonunu alarak kalite vizyonunu güçlendirdiği belirtildi.

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, elde edilen başarının üniversitenin kalite odaklı yaklaşımının ve ekip çalışmasının sonucu olduğunu belirterek emeği geçen Rektör Yardımcıları, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nezahat Doğan, Dekan Yardımcısı ve Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Nuran Öze, Yeni Medya ve İletişim Bölüm Başkanımız Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Öğüç, Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hakan Karahasan’a ve tüm akademik ile idari kadroya teşekkür etti.