Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Ticaret Dairesi tarafından Güney Kıbrıs ve KKTC’de 66 ürün için fiyat alındığını, veriler doğrultusunda 54 ürünün KKTC’de, 12 ürünün ise Güneyde daha ucuz olduğunun tesbit edildiğini söyledi.

Amcaoğlu, basın bürosu aracılığı ile yaptığı yazılı açıklamada, Tüketicileri Koruma Yasasının 19. Maddesine istinaden Dijital Karekod Sistemi – Elektronik Etiket uygulamasına ilişkin hazırlanan Genelge 11’de belirtilen 80 ürün grubu ve çeşitleri içinden Ticaret Dairesi tarafından Güney Kıbrıs ve KKTC’de 66 ürün için fiyat alındığını belirtti. Bakan Amcaoğlu, bahse konu istatistik veriler doğrultusunda 54 ürünün (%81,82) KKTC’de, 12 ürünün (%12,18) ise Güney’de daha ucuz olduğunu tesbit ettiklerini söyledi.

Bakan Amcaoğlu, market fiyatlarına yönelik “Güney daha ucuz” söylemlerine de değindi. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Ticaret Dairesi’nin yapmış olduğu çalışma ile verilerle konuşuklarını ifade eden Bakan Amcaoğlu, Güney’de market fiyatları ucuz söyleminin son derece yanlış olduğunu bu söylemin KKTC’deki esnafa ve vatandaşa zarar verdiğini belirtti. Bakan Olgun Amcaoğlu “veri tablosonu halkımızla paylaşıyoruz. Ayrıca Ekosepet uygulamasıyla vatandaşımız, KKTC’de market fiyatlarını an itibariyle Türk Lirası ve Euro olarak görüp, Güney’fiyatlarıyla kıyaslayabilir”dedi.

Not: Tablo ek olarak verilmiştir

TIKLA OKU