Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) bilimsel, sanatsal, sosyal, araştırma ve kültürel alanlarda işbirliği protokolü imzaladı.

ARUCAD’dan yapılan açıklamada, işbirliğinin, her iki üniversitenin akademik ve kültürel faaliyetlerine katkı sağlamayı hedeflediği belirtildi.

Protokolün ARUCAD Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü ve ÇOMÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümünün işbirliğine odaklandığı belirtilen açıklamada, bilimsel çalışmalar, sempozyum, kongre, panel ve çalıştaylar; sergi ve uygulamalar (tasarımlar, alan çalışmaları ve destinasyonlar) için yıllık ve dönemlik etkinlikler düzenleneceği ifade edildi.