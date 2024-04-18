Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Armağan Candan, Strazburg'ta Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi’nde (AKPA) yaptığı konuşmada, Kıbrıs'ta müzakerelerin yeniden başlaması ve kesin sonuçla tamamlanması için tüm tarafların elinden geleni yapması gerektiğini vurguladı.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Milletvekili Armağan Candan Strazburg'ta AKPA Genel Kurul çalışmalarına katıldı ve Siyasi Komite'de konuştu. Candan burada, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile de görüştü.

Kıbrıs raporunun tartışıldığı Siyasi Komite'de söz alan Candan, Kıbrıs'ta müzakerelerin yeniden başlaması ve bu sefer kesin sonuçla tamamlanması için tüm tarafların elinden geleni yapması gerektiğini vurguladı. Candan, BM Genel Sekreterinin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'in atanarak ortak zemin bulma çabasının hızlandırılmasıyla Türkiye-Yunanistan yakınlaşmasının aynı dönemde yaşandığını, Avrupa Birliği zirvesinden Türkiye'ye dönük olumlu mesajlar çıktığını ve Kıbrıs konusuna ilişkin güçlü bir çağrı geldiğini de anlattı.

Armağan Candan Strazburg'ta, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de görüşerek, Özel’e Kıbrıs konusundaki gelişmeler, Türkiye'ye girişine izin verilmeyen Kıbrıslı Türkler ve Türkiye-Kuzey Kıbrıs ilişkilerine ilişkin CTP'nin görüşlerini aktardı.

Açıklamada, Özgür Özel’in CTP'nin de üye olduğu Sosyalist/Demokrat/Yeşiller Grup toplantısına katılarak Kıbrıs konusunu da içeren bir konuşma yaptığı, AKPA’nın oturumunda Kosova'nın Avrupa Konseyi üyeliğini tavsiye eden kararının kabul edildiği ve Kosova'nın üyeliğine ilişkin nihai kararın Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından verileceği de belirtildi.