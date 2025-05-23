(Kamalı Haber)- Gönyeli’de 17 yaşındaki iş arkadaşını şaka amaçlı kovalarken 5 metre derinlikteki apartman boşluğuna düşmesine neden olan ve“Zarar Veren eylemde bulunma” suçundan tutuklanan 29 yaşındaki Halik Aytekin yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Cihan Karaahmetli mahkemeye olguları aktardı. Polis, zanlının 21.05.2025 tarihinde saat 01.00 raddelerinde iş arkadaşı M.E.D’yi şaka amaçlı kovaladığı esnada M.E.D.’nin Yenikentte bulunan Poyraz Sokağın güney kısmındaki apartmanın arka kısmında bir metre yüksekliğindeki beton duvar üzerinden atladığını söyledi. Polis, M.E.D.’nin duvarın arka kısmında bulunan takriben 5 metre derinlikteki apartman boşluğuna düşürerek ağır yaralandığını belirtti. Polis, M.E.D.’nin Lefkoşa Devlet Hastanesi Yoğun bakım servisine tedavi altına alındığını, zanlının ise tutuklandığını belirtti. Polis, M.E.D.’nin solunum cihazına bağlı olduğunu, hayati tehlikesi bulunduğunu belirterek, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi