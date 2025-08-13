(Kamalı Haber) KKTC’de izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanan Blossom Isatu Koroma mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Hasan Kabadayılar mahkemeye olguları aktardı. Polis, 8 Ağustos 2025 tarihinde saat 10.45 raddelerinde Lefkoşa’da Küçük Kaymaklı Makro Süpermarket park alanı içerisinde KKTC İçişleri Bakanlığı yapmış olduğu kontrolde Lefkoşa’da sakın Blossom Isatu Koroma’nın yapılan muhaceret kontrolünde 29.11.2024 tarihinden itibaren toplam 256 gündür KKTC'de İzinsiz olarak İkamet ettiğinin tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Zanlının yasal statüsüyle ilgili İçişleri Bakanlığından ifade temin edilmesi gerektiğini kaydeden polis, ayrıca herhangi bir suça karışıp karışmadığı ile ilgili bir tahkikat yapılması gerektiğini de söyledi. Polis memuru, soruşturma amaçlı zanlı hakkında 2 gün ek tutuklama talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.