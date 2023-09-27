Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen sahte evrak düzenlenmesi olayında bir şahsı dolandıran Pakistanlı Arnan Gill tutuklanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı. Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Rifat Üzümlüler, zanlı hakkındaki olguları aktardı. Polis, 19 Eylül 2023 tarihinde Lefkoşa’da Arnan Gill’in dolandırmak kastı ile Aamir Sheraz’ın Pakistan’daki arkadaşına ön izin çıkaracağı gerekçesi ile Kıbrıs İktisat Bankasına ait sahte banka teminat mektubunu düzenleyip, Sheraz’dan bin 500 Euro nakit parayı sahtekarlıkla temin ettiğini söyledi. Polis, şikayetin 26 Eylül 2023 tarihinde yapıldığını, zanlının aynı gün tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis memuru, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının soruşturma amaçlı 2 gün tutuklu kalmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.