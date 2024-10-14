YDP Genel Başkanı Arıklı, YDP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında

BRT’ye açıklamalarda bulundu

Arıklı, Meclis Başkanı seçim sürecinde yaşananların da ele alındığı Merkez Yönetim Kurulu toplantısında, bu konuda kendisine hükümetten çekilme dahil her türlü yetkinin verildiğini belirtti.

Ulusal Birlik Partisi’nin belirleyeceği adayın arkasında olacaklarını ifade eden Arıklı, Meclis Başkanı bu kez 5’inci turda da seçilemezse, hükümetten çekilmeyi yetkili kurullarına götüreceğini söyledi.