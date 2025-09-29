Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kanal T’de yayımlanan Nazar Erişkin'le Güne Dair programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Arıklı, son anket sonuçlarına ve rakiplerin kampanya stratejilerine dair gözlemlerini paylaştı.

ANKET DEĞERLENDİRMESİ: SON 20 GÜNE DİKKAT

Arıklı, başlangıçta Tufan Erhürman'ın birkaç ankette 3–5 puan önde olduğunu, son anketlerde ise Ersin Tatar'ın 1–2 puan farkla öne geçtiğinin görüldüğünü ifade etti. “Son 20 günde o puan farkını beşe çıkaracağız” diyerek iddiasını yineleyen Arıklı, anketlerin sağlıklı neticeler vermediğini, özellikle telefonla yapılan anketlerin genellikle şehir merkezlerine odaklandığını ve kırsal alanların da dahil edilmesi halinde sonuçların daha sağlıklı olacağını savundu. Hangi ilçelerde güçlü, hangi ilçelerde zayıf olduklarını bu şekilde görme imkânı bulduklarını belirtti.

'ERHÜRMAN, POLEMİKTEN KAÇINIYOR, SORULARA CEVAP VERMİYOR'

Arıklı, Tufan Erhürman'ın polemikten kaçınan, tartışmalara girmeyen ve aşırı uç söylemlerden uzak duran bir strateji izlediğini söyledi. Bu yaklaşımın, rakiplerinin manevra alanını daraltma amaçlı olduğunu ve Erhürman'ın destekçilerini de aşırı uç söylemlerden alıkoyduğunu öne sürdü. Arıklı, ekip olarak iyi çalıştıklarını fakat kendisine yöneltilen pek çok soruya Tufan Hoca’nın cevap vermediğini belirtti. Özellikle Kıbrıs meselesine ilişkin somut öneri ve pozisyonların net olmadığını, Crans-Montana’dan kaldıkları yerden devam gibi ifadelerin belirsiz olduğunu vurguladı ve “Hangi haritanın neresindesin, sıfır asker-sıfır garanti neresindesin?” gibi sorulara somut cevaplar talep ettiğini aktardı.

KIBRIS MESELESİ VE İÇE DÖNÜK KAMPANYA

Arıklı, Tufan Erhürman'ın son düzlükte Kıbrıs meselesinden kaçındığını, kampanyanın daha çok iç politikaya odaklandığını savundu. Seçmende iç politikaya dair şikâyetlerin ön planda olduğunun tespit edildiğini söyleyen Arıklı, bunun üzerine tarım, turizm gibi alanlarda vaatlerle seçmene yönelik mesajlar verildiğini anlattı.

Arıklı ayrıca, bazı bölgelerle ilgili iddiaları gündeme getirerek, “Tufan hoca, Dipkarpaz, Sipahi, Erenköy, Maraş, Güzelyurt gibi yerlerde oy isterken, Akıncı’nın haritasında bu köy ve şehirlerin Rumlara iade edileceğini bölge hakına söylüyor mu?” şeklinde sorular sorduğunu fakat yanıt alamadığını anlattı.

TELEVİZYON TARTIŞMALARI: İLERİ DEMOKRASİLERİN İŞİ

Programda gündeme gelen başka bir başlık ise televizyon tartışmalarının anlamı oldu. Arıklı, televizyonda karşılıklı tartışma kültürünün “ancak ileri demokrasinin olduğu ülkelerde” gerçekleştiğini savundu. Arıklı, karşılaştırma yaparak Amerika ve Avrupa örneklerini anımsattı; seçmenin televizyon tartışmalarında adayların kıyafetinden beden diline kadar değerlendirme yaptığını ve karar verdiğini söyledi, Kıbrıs bağlamında daha çok sahada yürütülen çalışmaların ve yerel temasların öne çıktığını dile getirdi.

Arıklı, programda son 20 günün belirleyici olacağını, rakiplerin stratejilerindeki eksikleri ve belirsizlikleri vurgulamaya devam edeceklerini belirtti.