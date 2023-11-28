Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Güzelyurt Belediye sınırları içerisinde devam eden, Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen yol aydınlatma bakım onarım çalışmalarını yerinde inceledi.

Bakanlık açıklamasına göre, Arıklı, Karayolları Dairesi’nin kısıtlı imkânlara rağmen vatandaşın talepleri doğrultusunda yaratıcı formüllerle çalışmalar yaptığını belirtirken, bu projenin finanse edilmesini sağlayan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, T.C. Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi (KEİ) ve işbirliği yapan tüm belediyelere teşekkür etti.

Karayolları Dairesi ile belediyelerin işbirliğinde geçen haftalarda ülke çapındaki ana arterlerde bulunan ancak çalışmayan yol aydınlatma sistemlerinin bakım onarım çalışmalarına başlanmıştı.

Güzelyurt Belediye sınırları içerisindeki yol aydınlatma bakım onarım çalışmalarına ise dün başlanmıştı. Lefkoşa Belediyesi, Gönyeli-Alayköy Belediyesi, Gazimağusa Belediyesi, Mesarya Belediyesi ve Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nde de çalışmalar devam ediyor.

-Acı: “Sıradaki bölge Girne”

Karayolları Dairesi Müdürü Dürdane Abi Acı, Güzelyurt’taki çalışmaların, hava koşullarının elverişli olması halinde, iki-üç gün içerisinde tamamlanacağını ardından Girne Belediyesi sınırları içerisinde çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Ana arterlerde var olan yol aydınlatma sistemlerinin bakım onarımı için yerel yönetimlerle yapılan işbirliğinin ada çapına yayılacağını kaydeden Acı, ana arterlerde bulunan anacak çalışmayan aydınlatma sistemlerinin tamir edileceğini söyledi.

Dürdane Abi Acı, ülke çapına yayılacak çalışmaların mümkün olan en kısa sürede bitirilmesinin hedeflendiğini de belirtti. Acı sürücülerden trafik kurallarına her zaman uymalarını ve araçlarından yol kenarına çöp atmamalarını da istedi.

Bakan Arıklı daha sonra Doğancı’da yapılan yamalama çalışmalarını yerinde inceledi. Arıklı burada yaptığı açıklamada, batıda devam eden yamalama çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgede girilmeyecek derecede bozuk yolun kalmayacağının altını çizdi.