Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, KKTC Anayasası’nın giriş kısmında federasyona kapı aralayan ifadelerin varlığını, uluslararası alanda tanınma talebinin önündeki "en büyük engel" olarak nitelendirdi.

“Bir taraftan federasyon lafını Anayasa’nın dibacesinde tutup diğer taraftan dünyaya ‘bizi bağımsız devlet olarak tanıyın’ demek kendi içinde çelişkidir” diyen Arıklı, bu ifadelerin süratle Anayasa’dan çıkarılması gerektiğini söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Arıklı, Kıbrıs TV'de katıldığı programda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Federasyon seçeneğini içerde diri tutmak, dışarıda ise ‘tanınma’ istemek hem Türkiye’ye hem de KKTC’ye itibar kaybettiriyor. Bu siyaset hayalden öteye geçmez” diye konuşan Arıklı, Kıbrıs Türk halkının “self determinasyon” hakkını kullanarak, federasyon seçeneğini masadan kaldırmasının zorunlu olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de bu açıdan belirleyici olduğunu dile getiren Arıklı, federasyon yanlısı adayların halkı yıllardır oyaladığınısöyledi. Arıklı, “Bu seçim, aslında Kıbrıs Türk halkının hangi yolda yürümek istediğinin referandumu olacaktır. Ya kendi devletimize sahip çıkacağız ya da bizi Rum’un insafına teslim edecek federasyon masalına yeniden döneceğiz” dedi.

2020’de Türkiye ile birlikte başlatılan iki devletli çözüm politikasının bir devlet politikası olduğunu ve bundan geri dönüşün mümkün olmadığını söyleyen Arıklı, “Anayasa’nın ruhu ve dili, bu politikayla uyumlu hale getirilmek zorundadır. Aksi takdirde tanınma talebimiz dünyada ciddiye alınmaz” diye konuştu.

-“Siz önce federasyondan vazgeçin”

Kırgızistan’daki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile yaptığı görüşmede KKTC’nin tanınması konusunu gündeme getirdiğini dile getiren Bakan Arıklı, şunları söyledi:

“Kırgız Cumhurbaşkanı’na ‘Bizi tanıyın’ dedim. O da bana, ‘Siz hâlâ federasyon tezini Anayasa’nızda tutuyorsunuz. Siz önce federasyondan vazgeçin, biz de size göre tavır alalım’ cevabını verdi.”

Arıklı, bu diyaloğu örnek göstererek, Anayasa’nın dibacesinde federasyona kapı aralayan ifadeler kaldıkça KKTC’nin tanınmasının zor olduğunu, bu yüzden ivedilikle değişikliğe gidilmesi gerektiğini söyledi.

-“Amaç ceza değil, kazaları önlemek”

Programda, trafikte yapay zekâ destekli kamera uygulamaları hakkında da konuşan Arıklı, dünyada yaygın olarak kullanılan bu sistemlerin, kazaları önlemede ciddi rol oynadığını vurguladı.

Türkiye tarafından ücretsiz sağlanan kameraların, montaj ve bakım işlerinde de destek verildiğini, yazılım için yaklaşık 5 milyon dolar harcandığını belirten Arıklı, sistem için 150 yeni kameranın sipariş edildiğini kaydetti.

Bazı kesimlerin gizlilik endişeleri nedeniyle, algoritma ve kayıt mesafelerinde değişiklik yapıldığını ifade eden Arıklı, “Bir kilometre öteden suç işleyen aracı tespit eden sistemde baskılar nedeniyle mesafe kısaltıldı, içerdeki yolcuların da görüntülenmemesi istendi” dedi.

Trafik güvenliği açısından araç camlarının karartılamayacağını vurgulayan Arıklı, kameraların amacının, “sadece ceza kesmek değil, sürücüyü suç işlemekten men etmek” olduğunun altını çizdi.

-Yol yatırımları

Öte yandan Çatalköy-Değirmenlik (Girne dağ yolu), Kayalar-Sadrazamköy ve Karpaz-Manastır Yolu başta olmak üzere birçok noktada çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Arıklı, Türkiye Karayolları ile iş birliğinin sürdüğünü, sınırlı bütçeyi öncelikli yol projelerine aktardıklarını belirtti.

Sık kaza olması nedeniyle İskele–Ercan yoluna alternatif bir güzergâh üzerinde çalışıldığını da açıklayan Arıklı, bu nedenle bazı kaplama işlerinin 2026’ya kalabileceğini söyledi.

-“Güney ile İsrail arasındaki askeri işbirliği endişe verici”

Güney Kıbrıs ile İsrail arasındaki askeri iş birliğinin endişe verici olduğunu söyleyen Arıklı, Güney’e konuşlandırılan orta ve uzun menzilli hava savunma sistemlerinin sadece Doğu Akdeniz’deki enerji hatlarını değil, doğrudan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ve Türkiye’yi de hedef alabilecek kapasitede olduğunu vurguladı.

“Güney Kıbrıs’ın topraklarına yerleştirilen füzelerin menzili sadece Lefkoşa’yı değil, Anadolu’nun güney sahillerini bile kapsıyor. Bu durum tesadüf değil, bölgede Türkiye’yi ve Kıbrıs Türklerini köşeye sıkıştırma planının bir parçasıdır” diyen Arıklı, Rum Yönetiminin savunma iş birliklerini sürekli derinleştirdiğini, bu politikanın da adadaki gerilimi tırmandırdığını vurguladı.

İsrail’in, Güney Kıbrıs’taki üsleri kullanmasının olası krizlerde adayı bir “ileri karakol” haline getireceğini belirten Arıklı, şöyle konuştu:

“Etrafımız adeta bir ateş çemberine dönüşüyor. Rum tarafı İsrail, ABD, Fransa ile askeri anlaşmalar yaparken, biz hâlâ federasyon hayalleriyle oyalanamayız. Bu tablo bize bir an önce kendi devletimize sahip çıkmamız gerektiğini gösteriyor.”

-Temaslar

Programda, Kırgızistan’da katıldığı Manas Üniversitesi’nin 30’uncu yıl törenlerine de değinen Arıklı, Türk Devletleri Teşkilatı kapsamında yapılan temasların önemini dile getirerek, Türkiye ile Orta Asya ilişkilerinin canlı tutulması gerektiğini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler’de yapacağı konuşmaya işaret eden Arıklı, izleyicileri bu konuşmayı takip etmeye davet etti.