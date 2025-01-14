Arıklı, Dr. Fazıl Küçük’ün 41’inci ölüm yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, Dr. Fazıl Küçük’ün Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde “eşsiz bir lider, cesareti ve vizyonuyla toplumu aydınlatan bir halk adamı” olduğunu belirtti.

Arıklı, şöyle devam etti:

"Dr. Fazıl Küçük, yalnızca Kıbrıs Türk toplumunun hak ve özgürlük mücadelesine öncülük etmekle kalmamış, aynı zamanda uluslararası arenada sesimizi duyurmayı başarmıştır. Türkiye ile güçlü bağlar kurarak, Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesini uluslararası camiada savunurken, anavatanımız nezdinde de etkili bir şekilde savunmuştur. Bugün onun ideallerinden aldığımız ilhamla, Kıbrıs Türk halkının refahı, barışı ve bağımsızlığı için çalışmaya devam ediyoruz. Mücadelesi, bizlere daima rehberlik edecek ve yolumuzu aydınlatacaktır”

Dr. Fazıl Küçük’ün bıraktığı “birlik ve dayanışma ruhunun” yaşatılacağını kaydeden Arıklı, “Onun izinden giderek, Kıbrıs Türk halkının hak ettiği geleceğe ulaşması için yılmadan çalışacağız. Ruhu şad olsun.” dedi.