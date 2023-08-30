Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 30 Ağustos Zaferi’nin, milli değerlerini ve birliğini muhafaza eden bir milletin en zor koşullarda bile esaret altına alınamayacağının önemli göstergesi olduğunu vurguladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Arıklı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Devletimizin ve milletimizin 'birlik ve beraberliği' tarihimizden günümüze kadar defalarca kanıtlanmıştır. Birlik ve beraberlik duygusunu hep gururla taşıyan insanımız Mustafa Kemal ATATÜRK önderliğinde destansı bir başarıya imza atmışlardır.

Tarih sürecinde bir çok destansı başarılar kazanmış milletimiz için dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zaferi, milli değerlerini ve birliğini muhafaza eden bir milletin en zor koşullarda bile esaret altına alınamayacağının önemli göstergesidir.

Çok iyi bilinmelidir ki, dünya durdukça bu millet var olacaktır.

Şanlı milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlar, bu büyük zaferin 101. Yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanı uğruna o günden, bugüne kadar canını feda eden tüm aziz şehitlerimize ve vatanımızı korurken gazi olan tüm askerlerimize saygı ve minnetlerimizi sunarız.”