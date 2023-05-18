Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ülkesini emperyalizmin pençesinden almak ve bağımsızlık meşalesini yakmak üzere 104 sene önce bugün, İstanbul’dan yola çıktığı Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıktığını anımsatan Arıklı, şöyle devam etti:

“Mustafa Kemal’in vatanı için duyduğu sevgi sayesinde büyük bir mücadele vermiş, Samsun’dan başlayan dalga tüm ülkeyi sarmış ve Kurtuluş Savaşının kazanılmasıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin sarsılmaz temelleri atılmaya başlanmıştır.

19 Mayıs, yüce Türk milletinin geleceğini tayin eden ve emperyalizmin kölesi olmayacağının dünyaya haykırıldığı gündür. Aynı zamanda gençlere duyulan güvenin, bilim, sanat ve spor ile birlikte gençlerin iyi birer birey olarak yetiştirilmesine verilen önemin sembolüdür 19 Mayıs.

Bu vesile ile bir kez dana Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Türk milletinin kurtarıcısı ulu öner Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve sevgi ile anıyorum. Ruhları şad olsun.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun”