Arif Hasan Tahsin Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Şener Elcil, bazı sendika, örgüt ve partilerin katılımıyla yarın düzenlenecek eyleme destek belirtti.

Elcil yaptığı yazılı açıklamada, “yetersiz hastaneler, kalabalık okullar, trafik cehennemi, uyuşturucu, cinayet, hırsızlık, fuhuş, rüşvet, din bezirganlığı ve pahalılığın Kıbrıslı Türklerin günlük yaşantısının bir parçası olduğunu” savunarak, tüm bu olumsuzlukların toplumun genelini yokuşa sürüklediğini ileri sürdü.

Kıbrıs Türk toplumunun verdiği varoluş mücadelesinin bu düzene başkaldırmayı gerektirdiğini kaydeden Elcil, bağımsız, toprağı bütün, özgür bir Kıbrıs talebini ortaya koymak için yarın saat 18.00’de Lefkoşa’da düzenlenecek protesto eylemine destek belirterek, tüm yurtsevenleri eyleme davet etti.

(AF/ÖZ)