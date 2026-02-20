Girne Antik Liman bölgesinde bulunan Archangelos Michael İkon Müzesi restore ediliyor.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığından verilen bilgiye göre, yaklaşık 10 yıldır ziyarete kapalı olan müzenin restorasyonu, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Girne Belediyesi ve özel sektör iş birliğinde yapılarak müze ziyarete açılacak.

Bugün Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç ve Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Girne Şubesi yetkilileri, restorasyonu yapılacak müzede incelemelerde bulundu.