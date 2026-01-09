AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, BM Genel Sekreteri’nin raporunda da belirtildiği şekilde Kıbrıs sorununun çözümü konusunda "temkinli iyimser" olduğunu dile getirdi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun partisinin 100’üncü yılı sebebiyle dün gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada Kıbrıs sorununa ilişkin değerlendirmede bulunduğunu yazdı.

Habere göre Stefanu açıklamasında özetle; BM Genel Sekreteri’nin UNFICYP’in görev süresinin yenilenmesine ilişkin raporunda Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin "temkinli iyimserlik" dile getirdiğini belirterek, Kıbrıs sorununun çözümüne gidebilmek konusunda temkinli iyimserlik içerisinde olduğunu söyledi.

Stefanu, Crans Montana’daki görüşmelerden sonra BM Genel Sekreteri’nin “anlaşmaya bir mil kalmıştı” şeklinde açıklamada bulunduğunu iddia ederek, bu nedenle müzakerelerin "Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlamasının önemli" olduğunu savundu.