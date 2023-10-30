Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kırklar - Akıncılar Anayolu üzerinde seyrederken aracında yapılan aramada, ithali yasaklanmış toplam 3 bin 90 kilo ağırlığında ürün bulunarak tutuklanan Hüseyin Gürşan bugün teminat talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis İbrahim Bulak olguları aktardı.

Polis, 26 Ekim 2023 tarihinde, saat 10.15’te Kırklar - Akıncılar Anayolu üzerinde, Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu, Hüseyin Gürşan’ın kullanımında bulunan van araç içerisinde, ithali yasaklanmış toplam 3 bin 90 kilo ağırlığında, 100 kutu filet balık, 10 kutu doğranmış soğan, 10 kutu yengeç bacağı, 140 kutu donmuş ahtabot ayağı, 30 kutu kalamar ve 5 kutu karides ele geçirildiğini söyledi. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis, yapılan soruşturmada sonucu emarelerin Güney Kıbrıs’tan alındığının belirlendiğini açıkladı. Polis, bu ürünlerin ithalinin yasak olduğunu, zanlı aleyhine ithali yasaklanmış mal tasarrufu suçu getirildiğini açıkladı. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının davasında hazır olması için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 40 bin TL nakit teminat yatırmasına, iki kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Teminat şartlarını yerine getiren zanlı, yargılanıncaya değin serbest kaldı.