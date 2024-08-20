Alithia gazetesi, Savvas’ın Kıbrıs Haber Ajansı'na (KİPE) yaptığı açıklamada, köy yakınlarındaki ara bölgede dün sabah hareketlilik yaşandığını ve Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde oluşturulan kampta yaşayan kişilerin, ellerinde İngilizce yazılar yazılmış pankartlarla ara bölgede “Akaki’ye” (Akça) doğru hareketlendiğini söylediğini yazdı.

Habere göre Savvas, eylemcilerin BM askerleri eşliğinde ellerinde çantaları ve eşyalarıyla birlikte yürüdüklerini ve kendisinin de bu hareketliliği gördüğü anda polis ile Mülteci Müsteşarlığı’na haber verdiğini kaydetti.

Savvas, kendisinin konuyla ilgili sürekli Mülteci Müsteşarlığı ile temas halinde olduğunu ve polisin de, eylemcilerin Güney Kıbrıs’a geçmesini önlemek için bölgeye gittiğini ifade etti.

Haberde, sığınmacıların haklarının garanti altına alınmasını ve çocuklarının eğitim almasını talep ettikleri belirtildi.

Gazete, bir ara Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışan, ancak polis tarafından engellenen sığınmacıların yaklaşık beş saat sonra kampa döndüklerini yazdı.