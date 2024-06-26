Limasol’a bağlı “Anoyira” köyünde çıkan yangınla ilgilisi olduğu düşünülen Mısır uyruklu 32 yaşındaki bir kişi tutuklandı.

Alithia gazetesi, görgü tanıklarının bu kişinin yangın çıkmasından kısa bir süre önce bölgede aracıyla şüphe uyandıran bir gezinti yaptığını ve tasarrufunda 8 bin euro nakit para bulunduğunu söylediğini yazdı.

Haberde, şahsın aleyhinde 6 günlük tutukluluk emri verildiği ifade edildi.

Gazete, Trimiklini’deki yangını ise 12 ve 13 yaşındaki iki çocuğun çıkardığını yazdı.

Yangının, çocukların oyun oynarken ateşledikleri maytap nedeniyle çıktığını kaydeden gazete, yangında 1,5 kilometrekarelik alanın kül olduğunu belirtti.