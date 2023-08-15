Anonim Gençlik, Baraka Kültür Merkezi ve Bağımsızlık Yolu, dün “Bağımsız Kıbrıs” şiarıyla eylem düzenledi.

Örgütler tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre örgüt temsilcileri İngiliz Komiserliği ve Amerikan Temsilciliği önünde basın açıklaması yaptı; ardından eylemciler Kuğulu Park’ta toplanarak TC Lefkoşa Büyükelçiliği’ne yürüdü ve “Kıbrıs’ın bölünmüşlüğü ile adada var olduğunu savundukları “emperyalist kuşatmayı” protesto etti.

İngiliz Yüksek Komiseriliği, ABD Temsilciliği ve TC Lefkoşa Büyükelçiliği önünde konuşmala yapan eylemciler, 10 yıldan bu yana her 14 Ağustos’ta sokakta olduklarını ve söz, yetki, karar ve iktidar mücadelelerini vurguladıklarını kaydetti.

KKTC’nin zor günlerden geçtiğini, ekonominin aşağıya yuvarlandığını, demokrasi, sosyal yaşam ve kültürün gerilediğini savunan örgütler, “Mafyatik ilişkiler, aklanan kara paralar ve patlayan silahlar…tümüne karşı Bağımsız Kıbrıs diyoruz” açıklamasında bulundu.