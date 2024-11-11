Anglikan Kilisesi ile bağlantılı çocuk istismarıyla suçlanan avukat John Smyth hakkında yayımlanan incelemenin ardından İngiltere Kilisesi Ruhani Lideri ve Canterbury Başpiskoposu Justin Welby'nin istifa etmesi yönündeki baskılar artıyor.

St. Anne Kilisesi Rahibi Giles Fraser, BBC'ye yaptığı açıklamada, Welby'yi, Hristiyan yaz kamplarına katılan erkek çocuk ve gençleri istismar eden avukat Smyth'i "yetkililere bildirmeyerek istismarı sürdürmesine izin vermekle" itham etti.

Rahip Fraser, Welby'nin "din adamlarının güvenini kaybettiğini" ve "görevde kalmasının artık sürdürülebilir olmadığını" bildirdi. Fraser, Welby'nin görevini bırakması gerektiğini belirterek, kendi çocukluğunda yaşadığı istismar deneyiminin travmatik etkilerinin hala sürdüğünü anlattı.

- Anglikan Kilisesi Lideri'nin istifasını talep eden dilekçe hazırlandı

Kilise parlamentosu olarak bilinen Rahipler Meclisinin üç üyesi, Welby'nin çocuklara yönelik dehşet verici istismarları bildirmedeki yetersizliği nedeniyle istifasını talep eden dilekçe hazırladı. Dilekçede Welby'nin 2013'te Smyth'e yönelik istismar iddiaları hakkındaki detaylar kendisine sunulduğunda durumu yetkililere bildirmesinin gerektiği ifade edildi.

Çevrim içi erişime açık olan dilekçe için halihazırda 1500'den fazla imza toplandı. Dilekçede, "İstismarın devam etmesine izin veren rolü göz önünde bulundurulduğunda, Welby'nin Canterbury Başpiskoposu olarak görevine devam etmesi artık sürdürülebilir değil. Mağdurlar ve kilisenin iyiliği için değişim görmek zorundayız." ifadelerine yer verildi.

- Afrika ülkelerindeki çocuklara da cinsel istismarda bulunduğu bildirildi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town şehrinde 2018'de 77 yaşında ölen John Smyth, 1970'li ve 1980'li yıllarda "Iwerne Trust" adlı Hristiyan yardım kuruluşunun kıdemli üyesi olarak görev yapmıştı.

Çocuk istismarına ilişkin yürütülen bağımsız incelemeye göre Smyth, bu yıllarda İngiltere'nin Dorset bölgesindeki Hristiyan yaz kampında tanıştığı çocuklara Winchester'daki evinde tacizde bulunmuştu. Smyth'in Winchester Koleji de dahil önde gelen devlet okullarından öğrencileri tespit ettiği, onları evine götürdüğü ve buradaki kulübesinde sopayla çocukları kırbaçladığı belirlenmişti.

Ayrıca, Zimbabve dahil birçok Afrika ülkesinde de 85'e yakın genç ve erkek çocuğun Smyth'in istismarına maruz kaldığı bildirilmişti.

İncelemenin ardından, Smyth'in 2018'de hayatını kaybetmeden önce yıllar süren istismarları nedeniyle yargılanmasının mümkün olabileceği ortaya konmuştu. İnceleme, 1982'de bazı kilise liderlerinin de bu istismarların farkında olduklarını gündeme getirmişti.

- "İnceleme, bu trajedinin soruşturulmasında başarısız olduğumu ortaya koydu"

Anglikan Kilisesi Lideri Welby de incelemenin ardından yaptığı açıklamada, istismar iddialarıyla ilgili ayrıntıları daha titizlikle takip etmesinin gerektiğini kabul etmişti. Welby, istifa etmeyi düşündüğünü ancak görevini sürdürmeye karar verdiğini bildirmişti.

Welby, bu istismarın yaşanmış olmasından dolayı derin üzüntü duyduğunu dile getirerek, istismarın yıllarca sürebilmesine ve Smyth'in adaletle yüzleşmeden yurt dışında istismarlarına devam edebilmesine yol açan birçok kişinin durumu gizlemesinden dolayı da üzgün olduğunu belirtmişti.

Justin Welby, 2013 öncesinde bu istismara dair hiçbir fikrinin olmadığını savunarak, "Bununla birlikte inceleme, 2013'te ifşa edildikten sonra bu korkunç trajedinin gayretli bir şekilde soruşturulmasını sağlamakta şahsen başarısız olduğumu açıkça ortaya koymaktadır." ifadesini kullanmıştı.