Amcaoğlu: “Dut Deresi’nde üçüncü dalga taşkın akışı, Kanlıköy bölgesine ulaşmak üzere.."

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Amcaoğlu, dere yataklarına yaklaşılmaması, su birikimi bulunan yolların kullanılmaması ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısı yaptı

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, "Dut Deresi’nde üçüncü dalga taşkın akışının" Kanlıköy bölgesine ulaşmak üzere olduğunu belirterek, taşkın riskinin devam ettiği uyarısında bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Amcaoğlu, Meteoroloji Dairesi ve sahadaki ekiplerden alınan bilgiye dayanarak, bölgedeki yağışların etkisini sürdürdüğünü belirtti.

Amcaoğlu, Kanlıköy ve bölgesinde yaşayan tüm vatandaşların can ve mal güvenliği açısından azami dikkat ve tedbir göstermesi gerektiğini vurgulayarak, dere yataklarına yaklaşılmaması, su birikimi bulunan yolların kullanılmaması ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması yönünde uyarıda bulundu.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin tüm ekipleriyle sahada olduğunun altını çizen Amcaoğlu, gelişmelerin yakından takip edildiğini kaydetti.

Amcaoğlu, ayrıca, taşkın sebebiyle mağdur olan veya ikametinde kalamayacak durumda bulunan vatandaşların belediyeye başvurarak destek talep edebileceğini duyurdu.