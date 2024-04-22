Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bölge okullarındaki öğrencileri kabul etti.

Gönyeli İlkokulu, Alayköy ilkokulu, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu ve Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu, müdür, öğretmen ve öğrencileri belediyeyi ziyaret ederek hem belediyeyi gezdi hem de Başkan Amcaoğlu ile sohbet fırsatı buldu.

Geleneksel koltuk devretme törenlerinin de yapıldığı kabullerde öğrenciler başkanlık koltuğuna oturur oturmaz arkadaşlarının isteklerini yapmak için harekete geçti.

Çocukların 23 Nisan Bayramı’nı kutlayan Amcaoğlu, onlara küçük hediyeler de verdi. Ülkenin geleceği olan çocukların kaliteli şartlarda yetişebilmesi adına çalıştıklarını kaydeden Amcaoğlu, yarının büyükleri bugünün çocuklarına gelecekle ilgili öğütler de vererek çocukların hedeflerini dinledi.