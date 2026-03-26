Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bünyesindeki Tüketici Konseyi toplandı.

Tüketicileri Koruma Yasası kapsamında yapılan 17’nci yıllık toplantıya Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Bakanlık Müsteşarı Tuğşad Tülbentçi, Tüketici Konseyi Başkanı, Bakanlık Müdürü Huriye Kutup'un yanı sıra bakanlıklardan, meslek ve sivil toplum örgütleriyle üniversitelerden temsilciler katıldı.

-Amcaoğlu

Toplantının başında söz alan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, dün ülkede ilk kez akaryakıttaki vergileri tüketici lehine sıfırladıklarını söyledi.

Amcaoğlu, akaryakıt fiyatlandırmasındaki KDV, Rıhtım Harcı, Gümrük Vergisi, Tarım Sigortası Fonu, Turizm Teşvik Fonu, Belediye Tartı Ücreti gibi kalemleri enflasyonist bir ortam yaratılmaması için sıfırladıklarını belirtti.

Amcaoğlu, savaş nedeniyle ülke olarak çok sıkıntılı günlerden geçildiğini, Kıbrıs adasının jeoplolitik konumu nedeniyle savaşın merkezinde yer aldığının farkında olduklarını söyledi.

Yaşananlar nedeniyle dün de akaryakıtta yeni düzenlemeler yapıldığını, akaryakıttaki tüm vergi başlıklarını sıfırladıklarını söyleyen Amcaoğlu, bu sıfırlamanın 70 milyon TL'lik bir gelir kaybına sebep olacağını ancak bu sayede insanların ürüne sadece ürün fiyatı ile ulaşabileceklerini belirtti.

Amcaoğlu, üç yıl süresince yapılanları da değerlendirdiği konuşmasında akaryakıtta otomasyon sistemine geçildiğini, Dijital Karekod Sistemi’nin(Eko-Sepet ) hayata geçirildiğini, Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’ni tekrardan düzenlediklerini, Ticaret Dairesi’nin kullanımında olan İstatistik Programı’nı güncelleyip, yenilediklerini ifade etti.

Tüm bu çalışmaların yerli ve milli olduğuna dikkat çeken Amcaoğlu, ülkenin beşeri sermayesinin yüksek seviyede olduğunu kaydetti.

Savaş sürecinde yaşanabilecek ekonomik sıkıntıları aşabilmek, ürüne, hizmete doğru ve adaletli şekilde ulaşabilmek amacıyla bugün toplandıklarını kaydeden Amcaoğlu, “Her şeyi mükemmel yaptığımızı asla söylemiyorum.” diyerek en iyisini yapmak, insanlara en güzelini, en adaletlisini sunmak için gayret ettiklerini belirti.

Amcaoğlu, eksik bırakılan ya da yanlış olanların konseyin çalışmaları kapsamında düzeltilebileceğini de belirterek, bakanlığın kapılarının her zaman herkese açık olduğunu ifade etti.

Olgun Amcaoğlu, konseyde Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nın yanı sıra bakanlık, örgüt, üniversite ve odalardan temsilcilerin yer almasının kendileri için önemli olduğunu kaydederek, katkı koyanlara teşekkür etti.

-Kutup: “Amacımız daha güçlü ve adil bir tüketim ortamı sağlamak”

Konsey Başkanı, Bakanlık Müdürü Huriye Kutup konuşmasında Tüketici Koruma Yasası’nın önemi ve tüketici haklarının korunmasına dair bilgi vererek, daha güçlü ve adil tüketim ortamı sağlama hedeflerine işaret etti.

Kutup, tüketici haklarının daha etkin korunması için bir yasa tasarısı hazırlandığını, tasarının Bakanlar Kurulu kararıyla Meclis alt komitesine sevk edildiğini söyledi. Huriye Kutup, yasa tasarısının gerekçeleri hakkında bilgi de verdi.

Huriye Kutup, vatandaşlara çağrı yaptığı konuşmasında mal ve hizmetlerde herhangi bir sorunla karşılaşmaları durumunda ücretsiz olarak 171’i arayabileceklerini söyledi.

Öte yandan bugünkü toplantıda Mal ve Hizmetler Hakem Heyeti için iki üye seçilecek, 17’nci Tüketici Konseyi tavsiye kararları da oylanacak.