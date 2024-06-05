Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, Cumhuriyet Meclisi’ni temsilen Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) bünyesindeki Kadın Parlamenterler Grubu toplantısında konuştu.

Meclis’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Azerbaycan Milli Meclisi Karabağ Salonu'nda yer alan ve “TÜRKPA üyesi ülkelerde ekonominin bel kemiği ve girişimciliğin itici gücü olarak kadınlar” ana temalı toplantıda katılımcı ülkelere hitap eden Altuğra, düşüncelerini paylaştı.

Altuğra, toplantının başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için ev sahipliklerinden ötürü Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ve TÜRKPA sekretaryasında emeği geçen tüm yetkililere teşekkür etti.

Azerbaycan’ın Karabağ’da elde ettiği zafere değinen Altuğra, Kıbrıs Türk halkı olarak elde edilen zaferden ve Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü tekrardan temin etmesinden mutluluk duyduklarını söyledi.

Altuğra, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in “Azerbaycan’daki tüm tedbirlerde KKTC bayrağı dalgalanacaktır“ ifadeleri ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Şuşa’da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi’nde yer alacak olmasının tarihi bir olay olduğunu ve kendileri için çok önem ve değer taşıdığını kaydetti.

Türk Devletleri Teşkilatı Kadın Parlamenterler Grubu’nun, Türk dünyası 2040 vizyonu doğrultusunda, ayrıca Birleşmiş Milletler'in 2030 sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin temel önceliklerinden biri olarak kadınların toplumun her alanında güçlendirilmesi hedefiyle parlamentolar arası iş birliğini geliştirme faaliyetlerinin çok önemli olduğunu dile getiren Altuğra, kadının eşit bir şekilde yer almadığı bir ekonomi ve girişimcilik ekosistemi ile sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasının mümkün olmadığını belirtti.

İzlem Gürçağ Altuğra şunları kaydetti:

“Kadınların siyasi süreçler ve liderlik pozisyonları dahil, toplumun her alanında eşit bir şekilde temsil edilmesi, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi kadın parlamenter grubunun kıymetli çalışmaları ile katkı koyabileceği husustur.

Ortak çaba ve iş birliğimiz, Türk Devletleri Teşkilatı üye ve gözlemci üye ülkelerinde kadınların rolü konusunda gerçek ve kalıcı değişimler sağlayabilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi olarak, teşkilat üye ve gözlemci üyesi ülkelerin benzer çabalarına destek olmak ve ortak projeler geliştirmek için iş birliği yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim.”

Yıllardan bu yana izolasyon ve ambargolar altında uluslararası toplumdan tecrit bir şekilde yaşamaya maruz bırakılan bir ülkenin, kadın milletvekili olarak seslendiğine işaret eden Altuğra, Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız izolasyon ve ambargoların, özellikle gençler ve kadınlar üzerinde derin ve geniş kapsamlı olumsuz etkileri olduğunu vurguladı.

Altuğra, “Kadınlarımız ve gençlerimiz ambargolar nedeniyle, uluslararası toplumda hak ettikleri yeri alamamakta, kadınlarımız ürettikleri ürünleri uluslararası pazarlara ulaştıramamakta, gençlerimiz uluslararası spor müsabakalarına katılamamaktadırlar.” dedi.

Bugüne kadar uygulanan insanlık dışı ambargoların yıkıcı sonuçlarını Türkiye Cumhuriyeti’nin her alanda verdiği destek ile aşmaya çalıştıklarını söyleyen Altuğra, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan KKTC’ne uygulanan haksız ambargolar ve izolasyonlara karşı ancak Türk dünyası ailesi olarak birlikte mücadele ederek dur denilebileceğine işaret etti.

İzlem Gürçağ Altuğra konuşmasını şöyle tamamladı:

“Türk dünyası olarak bir bütün halinde göstereceğimiz ortak çaba ve işbirliği ruhu, ekonomik kalkınma ve sosyal refahı artırmak için ciddi fırsatlar ortaya çıkaracaktır.

Teşkilat bünyesinde üzerimize düşen her türlü görevi layıkıyla yerine getirebilmek ve aramızdaki dayanışma ve işbirliğinin taçlandırılması amacıyla TÜRKPA tarafından düzenlenecek tüm etkinlik ve toplantılara katılmak istediğimizi ifade etmek istiyorum.”