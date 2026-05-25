Geçen haftayı 4.509,38 dolardan kapatan ons altın bugün 4.579,68 dolara kadar yükseldi. Fiyat an itibarıyla 4.557,33 dolar. Gram altınsa geçen haftayı 6.630,84 liradan kapatmıştı. Onun fiyatıysa şu an 6.697,52 lira.

Altındaki artışa paralel gümüş fiyatlarında da yükselişte. Ons gümüş bugün 78,8360 dolara kadar yükseldi. Fiyat an itibarıyla 78 dolar. Gram gümüşse 115,9022 liraya kadar çıktı. Fiyat an itibarıyla 114,42 lira.

ABD Başkanı Donald Trump, cumartesi (23 Mayıs) Tahran’la bir anlaşmanın ‘büyük ölçüde müzakere edildiğini’ ve ayrıntıların yakında açıklanacağını söyledi. Fakat bir gün sonra (24 Mayıs) ABD’li müzakerecilere anlaşma için acele etmemeleri çağrısında bulundu. Trump anlaşmanın İran’ın nükleer silah elde etmesini ‘kesinlikle’ engelleyeceğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise ABD ve İran’ın pozisyonunun son bir haftada yakınlaştığını fakat bunun kilit konularda anlaşmaya varılacağı anlamına gelmediğini belirtti; ardından Amerikalıları ‘çelişkili açıklamalar yapmak’la suçladı.

Olası bir anlaşma 28 Şubat’tan bu yana kapalı Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılma ihtimalini güçlendiriyor.

Analistlere göre bu durum, petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor ve enflasyonist beklentileri rahatlatarak altına destek sağlıyor.

Küresel piyasalarda dolar endeksinin son bir haftanın en düşük seviyelerine gerilemesi de dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerine sahip yatırımcılar için daha cazip hale getirdi. Dolar endeksi an itibarıyla 98,978 puan.

Enflasyon beklentilerini doğrudan etkileyen petrol fiyatlarıysa son iki haftanın en düşük seviyesinde; brent petrol an itibarıyla 98,57 dolar.