Trafik Ekipleri tarafından altı kamyon sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, trafik denetimlerinde kamyon araçlar kontrol edildi.

Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri tarafından, Değirmenlik-Girne Anayolu üzerinde bugün yapılan denetimlerde tehlikeli yük taşımak ve yıpranmış lastikle araç kullanmak gibi insan hayatını ve yolu kullanan diğer sürücüleri tehlikeye atan suçlardan altı kamyon sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.