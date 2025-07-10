Bağışlanacak 1200 geri kazanılabilir atık kumbarası, 18 ambalaj atığı toplama aracı, 18 kompost makinesi ve 36 çöp kamyonu ülke genelinde çevresel altyapının güçlendirilmesi amacıyla kullanılacak

Ataoğlu, çevre yatırımlarını güçlendirmek ve KKTC’nin altyapı ihtiyaçlarına çözüm üretmek amacıyla Ankara’da temaslarda bulundu

Lefkoşa, 10 Temmuz 25 (TAK):Türkiye ülke genelinde çevresel altyapının güçlendirilmesi amacıyla KKTC'ye 1200 geri kazanılabilir atık kumbarası, 18 ambalaj atığı toplama aracı, 18 kompost makinesi ve 36 çöp kamyonu hibe edecek.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu'nun girişimiyle bağışlanacak ekipmanlar Ataoğlu’nun koordinasyonunda belediyelere tahsis edilerek çevre temizliği ve geri dönüşüm faaliyetlerinde kullanılacak.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Ataoğlu, çevre yatırımlarını güçlendirmek ve KKTC’nin altyapı ihtiyaçlarına çözüm üretmek amacıyla Ankara’da temaslarda bulundu. Ataoğlu, bu çerçevede Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u da ziyaret etti.

- Üç bölgede arıtma ve kanalizasyon projesi başlıyor

Açıklamada, “Bakan Ataoğlu’nun çevre politikaları kapsamında öncelik verdiği altyapı çalışmaları doğrultusunda; İskele Long Beach, Lefke Gaziveren ve Geçitkale bölgelerinde kanalizasyon şebekesi ve atık su arıtma tesislerinin tasarımı Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından üstlenildi. Projeler, çevresel sürdürülebilirliği artıracak önemli adımlar arasında yer alıyor.” ifadeleri kullanıldı.

-Mobil laboratuvar aracı

Denizlerden numune alınarak anında analiz yapılmasına olanak sağlayacak mobil laboratuvar aracı ihtiyacına da değinilen açıklamada, Murat Kurum’un bu aracın temin edilmesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne hibe edilmesi yönünde gerekli talimatları verdiği, mobil laboratuvarın ağustos ayı içerisinde Bakanlığa teslim edileceği açıklandı.

-Teknecik’e filtreleme desteği...

Fikri Ataoğlu’nun Teknecik Elektrik Santrali’ni de gündeme taşıdığı kaydedilen açıklamada, “Türkiye'den gönderilecek uzman ekip, santral bacasında filtreleme çalışması yaparak çevresel zararı azaltmaya yönelik adım atılması hedefleniyor.” denildi.

-Ataoğlu: “Çevreye yatırım, geleceğe yatırımdır”

Açıklamaya göre, ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Ataoğlu, “Çevreye yapılan her yatırım, hem insanımıza hem geleceğimize verilen değerin göstergesidir. Türkiye Cumhuriyeti’ne bu iş birliği ve destek için teşekkür ederim,” dedi.