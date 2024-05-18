Alsancak’taki bir restoranda dün saat 23.30 sıralarında hesap nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi yaralandı, bir kişi ise tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, restoran çalışanı A.C.S.(E-30) kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile E.K.’yi (E-48) sol kürek kemiği ve sol kolu arkasından yaraladı.

E.K., kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınırken, A.C.S. tutuklandı; soruşturma devam ediyor.

- Kumarhanede 2 farklı hırsızlık

Yeniboğaziçi ve Bafra bölgelerinde faaliyet gösteren 2 farklı kumarhanede hırsızlık meydana geldi, meselelerde zanlı olarak görülen toplam 3 kişi tutuklandı.

Yeniboğaziçi’ndeki kumarhanede salı günü saat 06.00 sıralarında meydana gelen hırsızlık olayında zanlı olarak görülen S.D.(E-44) tespit edilerek, tutuklandı.

Kumarhanede müşterinin yere düşürdüğü cüzdandan 450 euro para çalınmasına ilişkin polis tarafından yürütülen ileri soruşturmada tespit edilen zanlının, kumarhanede bulunmasının da yasak olduğu tespit edildi.

Bafra’daki kumarhanede ise dün saat 1.30 sıralarında müşterinin oyun makinesi üzerine unuttuğu cüzdan ve içerisinde bulunan 800 euro ile 200 ABD doları çalındı.

Polis tarafından yürütülen ileri soruşturmada, zanlı olarak görülen İ.Ü.(E-58) ve M.Ü.(K-58) tutuklandı.

Polis, olaylarla ilgili soruşturmaların devam ettiğini kaydetti.

- Kumarhanede bulunması yasak 4 kişiye yasal işlem

Polis ekipleri tarafından dün İskele’deki iki ayrı kumarhanede yapılan denetimlerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 4 kişi tespit edildi.

Polisten yapılan açıklamada, şahıslar aleyhinde yasal işlemin başlatıldığı, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

- KKTC’de izinsiz ikamet eden 2 kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde yapılan denetimlerde, ülkede ikamet izni olmadığı halde ikamet ettiği tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı, şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldığını, soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

(CPY/YIL)