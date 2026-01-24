Alsancak'ta Karaoğlanoğlu Caddesinde bir araç refüje çarpıp takla attı, sürücü yaralandı.

Polis'ten verilen bilgiye göre, bu sabah 04.00 sıralarında, Alsancak’ta, Sinan Kaynarca (E-30), yönetimindeki RU 954 plakalı araçla Karaoğlanoğlu Caddesinde seyrederken, direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp yol içerisinde takla attı. Kazada yaralanan Kaynarca, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

-Girne'de alkollü sürücü kaza yaptı

Girne'de ise dün 22.00 sıralarında, Fatih Akyol (E-38) 210 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RF 169 plakalı salon araçla Mustafa Çağatay Caddesi'nde seyrederken, yolun sağına geçip karşı istikametten gelmekte olan Mehmet Kafalı (E-27) yönetimindeki SJ 565 plakalı salon aracın sağ ön kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Fatih Akyol, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.