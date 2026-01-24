En çok yağış Beylerbeyi'ne düştü
En çok yağış Beylerbeyi'ne düştü
İçeriği Görüntüle

Alsancak'ta Karaoğlanoğlu Caddesinde bir araç refüje çarpıp takla attı, sürücü yaralandı.

Polis'ten verilen bilgiye göre, bu sabah 04.00 sıralarında, Alsancak’ta, Sinan Kaynarca (E-30), yönetimindeki RU 954 plakalı araçla Karaoğlanoğlu Caddesinde seyrederken, direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp yol içerisinde takla attı. Kazada yaralanan Kaynarca, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

-Girne'de alkollü sürücü kaza yaptı

Girne'de ise dün 22.00 sıralarında, Fatih Akyol (E-38) 210 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RF 169 plakalı salon araçla Mustafa Çağatay Caddesi'nde seyrederken, yolun sağına geçip karşı istikametten gelmekte olan Mehmet Kafalı (E-27) yönetimindeki SJ 565 plakalı salon aracın sağ ön kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Fatih Akyol, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.