Lefkoşa'da alkollü sürücü trafik kazası yaptı, kazada yaralanan sürücü tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Lefkoşa'da dün akşam 21.00 sıralarında 145 miligram alkollü Yılmaz Tüzel (E-28), yönetimindeki ZM 529 plakalı salon araçla Şehit Ecvet Yusuf Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda park halinde bulunan ZU 792 plakalı salon aracın ön kısmına çarptı.

Çarpma sonrası ZM 529 plakalı araç yana dverilerek durdu, ZU 792 plakalı araç ise çarpmanın etkisiyle park halinde bulunan ZRJ 698 plakalı aracın ön kısmına çarptı.

Kazada yaralanan Yılmaz Tüzel, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavinin ardından taburlu edildi ancak alkollü araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.