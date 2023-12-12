Almanya’nın Güney Kıbrıs'taki Büyükelçisi Anke Schlimm, Berlin’in Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak, müzakerelerin yeniden başlaması perspektiflerini araştıracak bir BM temsilcisi atanmasının önemli bir adım olduğunu düşündüğünü söyledi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı KİPE’ye demeç veren Schlimm, Almanya’nın AB’nin Güney Kıbrıs’a yönelik desteğine ve Kıbrıs sorununun bütünlüklü çözümüne, bir diğer ifadeyle BM Güvenlik Konseyi kararları uyarınca siyasi eşitliğe sahip iki kesimli, iki toplumlu bir federasyona tam anlamıyla bağlı olmayı sürdürdüğünü dile getirdi.

Kıbrıs’taki iki tarafın temsilci atanmasına yönelik farklı tezler ortaya koyduğunu da dile getiren Schlimm, temsilcinin görev süresiyle ilgili zaman takvimi veya yetkilerinin belirlenmesi meselesinin, şu anda ilerlemenin kendisi kadar önemli olmadığını vurguladı.

“Ay. Demet” (Metehan) bölgesinde ve şimdi muhtemelen Derinya’da olup bitenleri izlediklerini de dile getiren Schlimm, Pile’deki tartışmalı yol inşaatıyla ilgili anlaşmanın iki toplum arasındaki uçurumun derinleşmesine değil, köprüler inşa edilmesine yardımcı olacağını da dile getirdi.

Schlimm, bunun kendileri açısından olumlu bir adım olduğunu ve anlaşmanın uygulanmasını umduklarını da dile getirdi.

Kıbrıs Türk ve Rum toplumları arasında güven inşa edilmesinin iki halkın da yararına olacak ortak bir zemin ve bütünlüklü bir çözüm bulunması için gerekli olduğunu düşündüğünü de ifade eden Schlimm, bu yüzden Almanya Federal Hükümeti'nin “Imagine” projesini desteklediğini söyledi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’in Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in daveti üzerine 2024 yılının ilk çeyreğinde Güney Kıbrıs’a yapacağı ziyaretin önemine de değinen Schlimm, bunun Almanya Federal Cumhuriyeti Başkanı'nın Güney Kıbrıs’a yapacağı ilk ziyaret olacağını sözlerine ekledi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre ise Schlimm, Gazze’de insani bir felaketten kaçınılması gerektiğini söylerken, Rum kesiminin Gazze’ye yönelik denizden insani bir koridor oluşturulması önerisinin “güncel öneri olduğunu” ifade etti.

Schlimm, Almanya’nın Rum kesiminin inisiyatifini memnuniyetle karşıladığını sözlerine ekledi.

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