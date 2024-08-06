Boğazköy-Gönyeli anayolundaki Oray Sitesi kavşağında alkollü sürücü kaza yaptı, yaralanan olmadı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün, saat 21.00 sıralarında, Boğazköy-Gönyeli Anayolu’nun 3-4’üncü kilometreleri arasında Oray Sitesi kavşağında, Ahmet Çatozlu (E-51) 129 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LH 222 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve Oray Sitesine dönüş yapmak için yavaşlayan Kamil Gürsan (E-52) yönetimindeki GD 425 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Küresel Piyasalardaki Satış Baskısının Ardından Bitcoin Fiyatı 55 Bin Doların Üzerine Çıktı Küresel Piyasalardaki Satış Baskısının Ardından Bitcoin Fiyatı 55 Bin Doların Üzerine Çıktı

Çarpmanın etkisiyle ileriye doğru savrulan GD 425 plakalı araç, o esnada önünde Oray Sitesine dönüş yapmakta olan Hüseyin Sancar (E-71) yönetimindeki UK 562 plakalı kamyonet aracın arka kısmına da çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. LH 222 plakalı araç sürücüsü Ahmet Çatozlu aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: rss