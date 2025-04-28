Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

27.04.2025 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, Jefta Olamide OLADUNNI (E-28) 83 miligram alkollü içki tesiri altında, park halinde bulunan yönetimindeki VL 020 plakalı araç ile yolun sağ tarafından dikkatsizce hareket edip anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden yola giriş yapması sonucu, o esnada bulvar üzerinde kuzey istikametine doğru seyreden Mahmut KARA (E-58) yönetimindeki GB 362 plakalı aracın sağ ön yan kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

VL 020 plakalı araç sürücüsü Jefta Olamide OLADUNNI aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.