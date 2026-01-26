Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin dönüm noktalarından olan 27-28 Ocak 1958’de, İngiliz sömürge idaresine karşı yakılan hürriyet meşalesinin 68. yılında, halkın özgür geleceği için geçmişte canlarıyla bedel ödeyen kahramanları saygı ve minnetle andı.

Ertuğruloğlu, mesajında, “Şehitlerimizin emaneti olan özgürlüğümüze ve devletimize sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur” dedi.

Ertuğruloğlu, tüm şehitlere Allah'tan rahmet dilerken, gazileri hürmet ve saygıyla selamladı.