(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen “alkollü araç kullanmak, dikkatsiz sürüş, tehlikeli sürüş, sürat, KKTC'den sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak" suçlarından tutuklanan Muhammet Yekta mahkemeye çıkarılarak, teminata bağlandı.

Polis memuru Bayram Yıldırım mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 9.04.2025 tarihinde, saat 05.20 raddelerinde, Lefkoşa’da Sht Mustafa A. Ruso Caddesi üzerinde çift şeritli yolda sağ şerit içerisinde yönetimindeki KP 100 plaka salon araç ile 92 miligram alkollü içki tesiri altında güney istikametine doğru süratli ve dikkatsizce seyreden Lefkoşa'da sakin Muhammed Yekta’nın seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan Özkan Auto önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan yoldan çıkıp Özkan Auto galeri İçerisinde önü batı istikametine bakar şekilde park halinde bulunan galeriye ait NC 929 plakalı salon aracın sağ ön kısmına aracının sol ön kısmı ile çarpıp kontrolsüzce ilerlemeye devam edip yine aynı batı istikametine bakar şekilde park halinde bulunan ve yine galeriye ait Range Rover marka salon aracın sağ ön kısmına aracının sol ön kısmı ile çarpıp ilerlemeye devam edip galeriye ait demir profil direğe aracının ön kısmı ile çarparak önü kuzey istikametine bakar şekilde durduğunu söyledi. Polis, çarpmanın etkisi ile kontrolsüzce savrulan Range Rover aracın park halinde bulunan ve galeriye ait olan VC 385 plakalı aracın sağ yan kısmına aracının çarptığını belirtti. Polis, kontrolsüzce savrulan VC 385 plakalı aracın da park halinde bulunan ve galeriye ait olan BMW marka salon aracın sağ yan kısmına çarptığını kaydetti. Polis, kazada yaralanan olmazken, Range Rover marka araçta 400 TL, NC 929 plakalı araçta 300 bin TL, KP 180 plakalı araçta 250 bin TL, VC 385 plakalı araçta 150 bin TL, BMW araçta 70 bin TL, metal profil direkte ise 10 bin TL tahmini hasar meydana geldiğini söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının işlemiş olduğu" alkollü araç kullanmak, dikkatsiz sürüş, tehlikeli sürüş, sürat, KKTC'den sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak" suçlarından teminata bağlanmasını talep etti.

Savcı Behrat Mavioğlu, zanlının alkollü kaza yapmasından dolayı bir milyonu aşan maddi zararı karşılama noktasında sigortadan yararlanamayacağını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, 80 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.